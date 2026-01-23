Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Einbruchsversuche im Geseker Norden

Geseke (ots)

In der Nacht von Mittwoch (21.Januar) auf Donnerstag kam es gleich zu zwei Einbruchsversuchen im Norden Gesekes. Unbekannte Täter versuchten an zwei gewerblichen Objekten in den Straßen "In den Kühlen" und "Lindenweg", eine Außentür aufzuhebeln und hinterließen dabei entsprechende Spuren. Zum Glück waren die Türen in beiden Fällen stärker als die Einbrecher, sodass es jeweils beim Einbruchsversuch blieb. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02942/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

