PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Einbruchsversuche im Geseker Norden

Geseke (ots)

In der Nacht von Mittwoch (21.Januar) auf Donnerstag kam es gleich zu zwei Einbruchsversuchen im Norden Gesekes. Unbekannte Täter versuchten an zwei gewerblichen Objekten in den Straßen "In den Kühlen" und "Lindenweg", eine Außentür aufzuhebeln und hinterließen dabei entsprechende Spuren. Zum Glück waren die Türen in beiden Fällen stärker als die Einbrecher, sodass es jeweils beim Einbruchsversuch blieb. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02942/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 08:26

    POL-SO: Einbruch auf Obsthof

    Welver (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (21.Januar) bis Donnerstagmittag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Obsthofes in Welver-Einecke und durchwühlten das dortige Büro. Dafür wurde durch den oder die Täter ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt. Glücklicherweise wurde durch den Eigentümer lediglich Wechselgeld und keine hohen Geldsummen in dem Büro aufbewahrt, sodass sich der kriminelle Ausflug für die Einbrecher ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:09

    POL-SO: Schwer verletzter Jugendlicher nach Verkehrsunfall

    Lippstadt-Lipperode (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 06:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Bismarckstraße zwischen den Ortschaften Lipperode und Lipperbruch. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mann aus Rüthen mit seinem Toyota die Bismarckstraße in Richtung Lipperbruch. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte er einen vorausfahrenden Lkw zu überholen und kollidierte ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 08:19

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

    Möhnesee-Delecke (ots) - Am gestrigen Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter zwischen 14 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Arnsberger Straße ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Bastkorb entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren