Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch auf Obsthof

Welver (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (21.Januar) bis Donnerstagmittag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Obsthofes in Welver-Einecke und durchwühlten das dortige Büro. Dafür wurde durch den oder die Täter ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt. Glücklicherweise wurde durch den Eigentümer lediglich Wechselgeld und keine hohen Geldsummen in dem Büro aufbewahrt, sodass sich der kriminelle Ausflug für die Einbrecher nicht gelohnt haben dürfte. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell