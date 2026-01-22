Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Möhnesee-Delecke (ots)

Am gestrigen Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter zwischen 14 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Arnsberger Straße ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Bastkorb entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

