Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwarzer Pkw nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Erwitte (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 18:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Bundesstraße 1, etwa in Höhe der Hausnummer 57. Ein auf dem dortigen Parkstreifen abgestellter weißer Suzuki wurde zur Unfallzeit von einem schwarzen Pkw, vermutlich einem SUV, im Vorbeifahren touchiert. Der linke Außenspiegel des Suzuki wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Folgen des Unfalles gekümmert zu haben. Der Zusammenstoß dürfte von weiteren Zeugen beobachtet worden sein, die sich nahe der Unfallstelle befanden. Dabei handelt es sich um zwei weibliche Personen und eine männliche Person im Rollstuhl. Diese Zeugen, sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden.

