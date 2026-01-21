PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwarzer Pkw nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Erwitte (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 18:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Bundesstraße 1, etwa in Höhe der Hausnummer 57. Ein auf dem dortigen Parkstreifen abgestellter weißer Suzuki wurde zur Unfallzeit von einem schwarzen Pkw, vermutlich einem SUV, im Vorbeifahren touchiert. Der linke Außenspiegel des Suzuki wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Folgen des Unfalles gekümmert zu haben. Der Zusammenstoß dürfte von weiteren Zeugen beobachtet worden sein, die sich nahe der Unfallstelle befanden. Dabei handelt es sich um zwei weibliche Personen und eine männliche Person im Rollstuhl. Diese Zeugen, sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 08:12

    POL-SO: Einbrecher entwenden Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus

    Ense (ots) - Eine kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten am Dienstag (20. Januar) ein oder mehrere Einbrecher aus, um in ein Einfamilienhaus in der Dinklohstraße in Ense-Bremen einzusteigen. In der Zeit zwischen 14 und 18:30 Uhr wurde eine Terassentür gewaltsam aufgehebelt. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 08:09

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

    Werl (ots) - Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner aus und brachen in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zur Beeke" ein. In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 15:45 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, um sich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Täter fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren