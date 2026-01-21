PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto überschlägt sich - Verdacht auf Drogenkonsum

Lippetal (ots)

Ein 26-jähriger Mann wurde am Dienstagabend (20. Januar) bei einem Verkehrsunfall bei Lippetal-Herzfeld leicht verletzt. Der Lippstädter fuhr kurz vor 19 Uhr mit einem Renault Kangoo auf der Lippstädter Straße (L822) in Fahrtrichtung Herzfeld. Vor einer Rechtskurve überholte er das Auto einer 19-jährigen Frau aus Lippetal. Am Ausgang der Kurve geriet der Renault ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Der 26-jährige Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Daher wurde dem Lippstädter eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

