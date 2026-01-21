Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher entwenden Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus

Ense (ots)

Eine kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten am Dienstag (20. Januar) ein oder mehrere Einbrecher aus, um in ein Einfamilienhaus in der Dinklohstraße in Ense-Bremen einzusteigen. In der Zeit zwischen 14 und 18:30 Uhr wurde eine Terassentür gewaltsam aufgehebelt. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Geldkassette entwendet, in der sich Bargeld und Schmuck befanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell