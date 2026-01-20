Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Vereinsheim

Warstein-Allagen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 18. Januar, 17 Uhr und dem 19. Januar, 11:20 Uhr, in ein Vereinsheim im Höhenweg ein. Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster zu dem Vereinsgebäude auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Tresor entwendet sowie zwei Musikboxen. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei erschien vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell