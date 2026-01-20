PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Vereinsheim

Warstein-Allagen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 18. Januar, 17 Uhr und dem 19. Januar, 11:20 Uhr, in ein Vereinsheim im Höhenweg ein. Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster zu dem Vereinsgebäude auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Tresor entwendet sowie zwei Musikboxen. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei erschien vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 08:11

    POL-SO: Kupferkabel entwendet

    Bad Sassendorf-Lohne (ots) - Am 19. Januar, zwischen 9 und 11 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Kupferkabel von einem Betriebsgelände in der Straße "Am Tiggemann". Auf dem Gelände finden derzeit Bauarbeiten statt. Die Diebe durchtrennten das Kabel offenbar professionell und stahlen etwa 6 Meter. Möglicherweise nutzten die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 07:11

    POL-SO: Brand an Stromkasten - Polizei sucht Zeugen

    Soest (ots) - In der Nacht zu Dienstag (20.01.) kam es gegen 4 Uhr am Birkenweg in Soest zu einem Brand an einem Stromkasten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einer vorsätzlichen Manipulation auszugehen. Ein technischer Defekt kann derzeit ausgeschlossen werden. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den brennenden Stromkasten und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr Soest löschte den Brand zügig. Die ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:49

    POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

    Lippstadt (ots) - Am 1. November 2025 erhielt eine 86-jährige Frau aus Lippstadt einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Sparkasse namens "Frank Neumann". Dieser gab an, dass es vom Konto der Seniorin eine widerrechtliche Abbuchung der Firma "Zalando" gegeben habe und eine Überprüfung ihrer Debitkarte nun erforderlich sei. Die überrumpelte Seniorin übergab dann einem an ihrer Haustür erschienen weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren