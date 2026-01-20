Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand an Stromkasten - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

In der Nacht zu Dienstag (20.01.) kam es gegen 4 Uhr am Birkenweg in Soest zu einem Brand an einem Stromkasten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einer vorsätzlichen Manipulation auszugehen. Ein technischer Defekt kann derzeit ausgeschlossen werden.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den brennenden Stromkasten und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr Soest löschte den Brand zügig. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Hierbei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der jedoch keine verdächtigen Personen feststellen konnte. Weitere Einsatzkräfte waren und sind in die Fahndung eingebunden.

Durch den Brand kam es lediglich zu einem Stromausfall an einer Ampelanlage im Bereich der B1/B475 sowie zum Ausfall einer Wetterstation. Weitere Haushalte oder Gebäude waren nicht betroffen.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache und zur Art der Manipulation dauern an. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag im Bereich Birkenweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter 02921 91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell