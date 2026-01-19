PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 32 Verstöße gegen Schrittgeschwindigkeit

Werl (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Werl haben am heutigen Montag (19. Januar) einen Schwerpunkteinsatz in der Marktstraße und an der B63 in Hilbeck durchgeführt.

In der Marktstraße kontrollierten die Beamten die Einhaltung der dort geltenden Schrittgeschwindigkeit. Insgesamt 32 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer hielten sich nicht daran und mussten ein Verwarngeld zahlen.

An der B63 fokussierte die Polizei sich auf eine aktuelle Beschwerdestelle, die dortige Ampel. Dort kontrollierten die Einsatzkräfte vor allem, ob die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sich an das entsprechende Lichtsignal der Anlage halten und ob Handys am Steuer genutzt werden. Das Ergebnis: Die Beamten verhängten insgesamt 13 Verwarngelder wegen nicht mitgeführter, verpflichtender Gegenstände (z.B. Verbandkasten oder Warnweste) sowie Missachtung der Gurtpflicht. Zudem fertigten sie acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer (6) sowie der Missachtung einer roten Ampel (2).

Der Schwerpunkteinsatz wurde innerhalb der Bevölkerung positiv aufgenommen. Die Polizei wird auch in Zukunft solche Einsätze im gesamten Kreis Soest durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und konsequent gegen Verstöße vorzugehen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

