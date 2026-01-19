Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnhaus

Erwitte (ots)

Am 16. Januar kam es etwa zwischen 17:00 Uhr und 20:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein gewaltsam aufgehebeltes Fenster Zutritt zu dem Haus und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde sowohl Bargeld als auch Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

