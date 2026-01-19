PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnhaus

Erwitte (ots)

Am 16. Januar kam es etwa zwischen 17:00 Uhr und 20:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein gewaltsam aufgehebeltes Fenster Zutritt zu dem Haus und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde sowohl Bargeld als auch Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 08:55

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Werl (ots) - In der Zeit von Freitag, 16. Januar 2026, 10:00 Uhr, bis Samstag, 17. Januar 2026, 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Agathastraße in Werl. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über den Garten Zugang zum Grundstück, indem sie einen etwa einen Meter hohen Stabmattenzaun überkletterten. Anschließend wurde ein Fenster des Esszimmers aufgebrochen, durch das ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:33

    POL-SO: Zeugenaufruf nach Brand in einer Kleingartenanlage in Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Am Sonntag, den 18. Januar 2026, kam es in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 16:00 Uhr in einer Kleingartenanlage an der Bökenförder Straße in Lippstadt zu einem Brandgeschehen. Unbekannte Tatverdächtige verursachten an oder hinter einer Holzhütte durch den Einsatz einer Brandvorrichtung oder einer selbstgebauten Entzündungsvorrichtung einen ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:26

    POL-SO: Raubüberfall auf Tankstelle

    Lippstadt (ots) - Am gestrigen Sonntagabend wurde die Star-Tankstelle in der Bahnhofstraße überfallen. Gegen 19:25 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle. Der Unbekannte bedrohte die 25-jährige Angestellte mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte übergab dem Täter einen dreistelligen Geldbetrag, mit dem dieser zu Fuß in Richtung Cappelstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren