Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raubüberfall auf Tankstelle

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Sonntagabend wurde die Star-Tankstelle in der Bahnhofstraße überfallen. Gegen 19:25 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle. Der Unbekannte bedrohte die 25-jährige Angestellte mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte übergab dem Täter einen dreistelligen Geldbetrag, mit dem dieser zu Fuß in Richtung Cappelstraße flüchtete.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   -	circa 30 bis 40 Jahre alt -	schlanke Statur -	etwa 1,75 bis 1,85
Meter groß -	bekleidet mit einer schwarzen, engen Jeans und dunkler 
Oberbekleidung, dunkle Kapuze, schwarzes Tuch mit einem weißen Muster
als Maskierung -	er sprach akzentfreies Deutsch

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Umfeld der Tankstelle gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest

