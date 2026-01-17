Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgänger bei Verkehrsunfall getötet

Soest (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in Soest zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Um 05:45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem VW die Arnsberger Straße aus Richtung Wisby-Ring kommend in Fahrtrichtung Dasselwall. In Höhe des Fixweg betrat ein 85-jähriger Mann aus Soest die Fahrbahn. Der Pkw Fahrer erkannte ihn zu spät und versuchte noch zu bremsen und auszuweichen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Durch das Ausweichmannöver kollidierte der Pkw-Fahrer noch mit einem geparkten Pkw und einem Verkehrsschild. Der Fußgänger verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Arnsberger Straße komplett gesperrt. Für die Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein Unfallaufnahme-Team hinzugezogen.(RS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell