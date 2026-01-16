Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnung in Werl-Büderich

Werl-Büderich (ots)

Am 16.01.26, zwischen 17:30 Uhr und 19:10 Uhr, haben sich Einbrecher Zutritt zu einer Einliegerwohnung in der Straße Am Feldrain in Werl-Büderich verschafft. Die Täter beschädigten ein Fenster, kletterten in den Innenraum und durchwühlten dort mehrere Schränke. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02922-91000 zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell