PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei ermittelt nach Vorfall mit Kind in der Nordstraße

Werl (ots)

Am Donnerstag, 15. Januar, gegen 16:15 Uhr, kam es in der Nordstraße in Werl zu einem Vorfall, bei dem ein neunjähriger Junge auf seinem Heimweg von der Schule, von einem bislang unbekannten Mann körperlich angefasst und festgehalten wurde.

Nach Angaben des Jungen wurde er von der Person am Körper gezerrt. Dem Kind gelang es jedoch, sich aus der Situation zu befreien. Er lief anschließend nach Hause und informierte dort umgehend seine Mutter über das Geschehen.

Gemeinsam begaben sie sich zur Polizeidienststelle, wo Anzeige erstattet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Solche Hinweise werden von der Polizei sehr ernst genommen. Der Bereich des mutmaßlichen Tatortes wird in der kommenden Zeit verstärkt bestreift, zudem dauern die weiteren Ermittlungen an.

Die Polizei bittet Eltern und Erziehungsberechtigte, mit ihren Kindern weiterhin über richtiges Verhalten in unangenehmen oder bedrohlichen Situationen zu sprechen.

Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten, nimmt die Polizei jederzeit entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 08:36

    POL-SO: Einbruch in Erdgeschosswohnung

    Werl (ots) - In Abwesenheit der Bewohnerin sind unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen (14.-15. Januar) in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gaugrevestraße in Werl eingebrochen. Der oder die Täter kletterten auf den Balkon, schlugen ein Loch in die dortige Glastür und verschafften sich so Zugang zur Wohnung, welche sie im Anschluss durchwühlten. Die Spuren am Tatort ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 08:14

    POL-SO: Einbruch in Wohnung in Werl-Büderich

    Werl-Büderich (ots) - Am 16.01.26, zwischen 17:30 Uhr und 19:10 Uhr, haben sich Einbrecher Zutritt zu einer Einliegerwohnung in der Straße Am Feldrain in Werl-Büderich verschafft. Die Täter beschädigten ein Fenster, kletterten in den Innenraum und durchwühlten dort mehrere Schränke. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 08:03

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

    Lippstadt (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Lindenbrink" in Lippstadt-Bad Waldliesborn war am Donnerstagabend (15. Januar) Ziel eines Einbruchs. Ein Zeuge hörte gegen 21:50 Uhr einen lauten Knall und sah mehrere Personen mit Taschenlampen in der Nähe des Tatorts. Als er etwa 40 Minuten später erneut nachschaute, bemerkte er, dass das Glas der Haustür eingeschlagen wurde. Daraufhin rief er die Polizei. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren