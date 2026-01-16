Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei ermittelt nach Vorfall mit Kind in der Nordstraße

Werl (ots)

Am Donnerstag, 15. Januar, gegen 16:15 Uhr, kam es in der Nordstraße in Werl zu einem Vorfall, bei dem ein neunjähriger Junge auf seinem Heimweg von der Schule, von einem bislang unbekannten Mann körperlich angefasst und festgehalten wurde.

Nach Angaben des Jungen wurde er von der Person am Körper gezerrt. Dem Kind gelang es jedoch, sich aus der Situation zu befreien. Er lief anschließend nach Hause und informierte dort umgehend seine Mutter über das Geschehen.

Gemeinsam begaben sie sich zur Polizeidienststelle, wo Anzeige erstattet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Solche Hinweise werden von der Polizei sehr ernst genommen. Der Bereich des mutmaßlichen Tatortes wird in der kommenden Zeit verstärkt bestreift, zudem dauern die weiteren Ermittlungen an.

Die Polizei bittet Eltern und Erziehungsberechtigte, mit ihren Kindern weiterhin über richtiges Verhalten in unangenehmen oder bedrohlichen Situationen zu sprechen.

Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten, nimmt die Polizei jederzeit entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell