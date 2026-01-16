Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Lippstadt (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Lindenbrink" in Lippstadt-Bad Waldliesborn war am Donnerstagabend (15. Januar) Ziel eines Einbruchs. Ein Zeuge hörte gegen 21:50 Uhr einen lauten Knall und sah mehrere Personen mit Taschenlampen in der Nähe des Tatorts. Als er etwa 40 Minuten später erneut nachschaute, bemerkte er, dass das Glas der Haustür eingeschlagen wurde. Daraufhin rief er die Polizei.

Die alarmierten Beamten stellten fest, dass mehrere Räume im Haus durchsucht wurden. Ob die Täter etwas entwendeten, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Die Polizei appelliert: Sollten Sie in Ihrem Umfeld verdächtige Beobachtungen machen, melden sie diese bitte umgehend unter der Notrufnummer 110!

