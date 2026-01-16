PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrugsversuch durch falsches Gewinnversprechen verhindert

Soest (ots)

Am Mittwoch, dem 13. Januar 2022, erschien ein 84-jähriger Mann auf der Polizeiwache in Soest, um Anzeige zu erstatten. Zuvor war er Opfer eines Betrugsversuchs geworden.

Der Senior hatte einen Anruf von bislang unbekannten Tätern erhalten. Diese teilten ihm mit, er habe bei einem Gewinnspiel einen Geldbetrag in Höhe von 38.000 Euro gewonnen. Um den angeblichen Gewinn auszuzahlen und den sicheren Transport des Geldes zu gewährleisten, forderten die Anrufer den Mann auf, sogenannte Apple-Geschenkkarten zu erwerben.

In der Folge begab sich der 84-Jährige zu einem Supermarkt am Senator-Schwartz-Ring in Soest, um Apple-Karten im Wert von 940 Euro zu kaufen.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin wurde misstrauisch, erkannte die Betrugsmasche und sprach den Mann gezielt an. Sie klärte ihn über den möglichen Betrug auf und riet ihm, sich umgehend an die Polizei zu wenden.

Der Mann folgte dem Rat und begab sich zur Polizeiwache in Soest. Dort wurde er umfassend über gängige Betrugsmaschen, insbesondere über sogenannte "Gewinnversprechen", aufgeklärt. Dank des umsichtigen Handelns der Mitarbeiterin entstand dem Senior kein finanzieller Schaden.

Die Polizei lobt das aufmerksame Verhalten der Supermarktmitarbeiterin ausdrücklich und warnt erneut vor dieser weit verbreiteten Betrugsform.

Tipps: So schützen Sie sich vor Betrugsversuchen

Misstrauen bei Gewinnversprechen: Seriöse Gewinnspiele verlangen niemals Gebühren oder Vorauszahlungen.

Keine Geschenkkarten als Zahlungsmittel: Behörden, Banken oder Unternehmen fordern niemals Zahlungen in Form von Apple-, Google- oder anderen Geschenkkarten.

Keine persönlichen Daten preisgeben: Geben Sie am Telefon keine sensiblen Daten wie Kontoinformationen, PINs oder TANs weiter.

Druck ist ein Warnsignal: Betrüger setzen ihre Opfer oft unter Zeitdruck. Lassen Sie sich nicht drängen.

Rücksprache halten: Sprechen Sie bei Zweifeln mit Angehörigen, Freunden oder Mitarbeitenden in Geschäften.

Polizei informieren: Im Zweifel lieber einmal zu viel als zu wenig die Polizei kontaktieren.

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

