Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Schockanruf
Hinweise der Polizei

Sinzheim (ots)

Eine 84 Jahre alte Frau wurde am frühen Dienstagabend Opfer eines Schockanrufs und dadurch um über 10.000 Euro erleichtert. Ein vermeintlicher "Herr Bach der Kriminalpolizei" täuschte einen Unfall der Tochter der Seniorin vor. In diesem Zusammenhang forderte er eine notwendige Kaution, welche sie später einem Fremden übergab.

Die Polizei gibt deshalb nachstehende Verhaltenshinweise:

   - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
   - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen 
     heraus!
   - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, 
     Passwörter oder ähnliches heraus.
   - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.
   - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 
     (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.
   - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und 
     sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte 
     Personen!

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

