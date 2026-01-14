Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Störer festgenommen

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl hatten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gleich dreimal das Vergnügen, auf einen 45-jährigen Barbesucher zu treffen, was in seiner Gewahrsamnahme endete. Nachdem der Mittvierziger in einer Bar auf der Hauptstraße negativ auffiel, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen, dem er zunächst nachkam. Circa 20 Minuten nach diesem Platzverweis erschien der Störenfried erneut an der Örtlichkeit, sodass er nochmals weggeschickt und eine Gewahrsamnahme angedroht wurde, falls er sich nochmal dem Bereich nähert. Die Polizeistreife blieb vor Ort und konnte kurze Zeit später den durstigen Mann wieder feststellen, weshalb sein Barabend in einer Arrestzelle endete.

