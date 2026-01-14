PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Baden-Baden - Festnahme wegen Rauschgiftbesitz

Baden-Baden (ots)

Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz kontrollierten am Montagabend, gegen 18 Uhr, einen 29-jährigen syrischen Staatsbürger im Bereich des Bahnhof Oos. Der Mann führte einen Rucksack mit sich, in dem sich etwa 30 Gramm Kokain, ein Schlagstock, ein Messer und Bargeld in szenentypischer Stückelung befanden. Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier nach Baden-Baden gebracht. Bei der durch den Bereitschaftsrichter angeordneten anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten unter anderem weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Das Rauschgift und die aufgefundenen Waffen wurden beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde der Tatverdächtige am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wegen Handel mit Betäubungsmittel unter Mitführung einer Waffe wurde in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

/vo

