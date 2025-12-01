Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Deiningen - Im Zeitraum von Freitag (28.11.2025), 12.00 Uhr, bis Sonntag (30.11.2025), 14.20 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Ahornstraße. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

