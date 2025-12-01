PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Augsburg / Bundesstraße B 17 FR Süden - Am Sonntag (30.11.2025) touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer ein in gleicher Richtung fahrendes Auto eines 42-Jährigen auf der B 17 in Fahrtrichtung Süden auf Höhe der Ausfahrt Stuttgarter Straße.

Gegen 18.00 Uhr verlor der unbekannte Autofahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte zweimal den in gleicher Richtung fahrenden schwarzen Skoda des 42-Jährigen. In der Folge wurde der Skoda des 42-Jährigen und seiner Beifahrerin gegen die rechte Außenschutzplanke geschleudert. Beide Insassen blieben unverletzt. Der unbekannte Autofahrer beschleunigte sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An drei Feldern der Außenschutzplanke entstand ebenfalls Sachschaden Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 16.000 Euro geschätzt. Das unfallverursachende Auto wird wie folgt beschrieben: Weißer SUV, Audi oder BMW

Das Fahrzeug müsste im Bereich der rechten Fahrzeugseite einen massiven Schaden aufweisen.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821-323-2010 entgegen.

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

