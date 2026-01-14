POL-OG: Gengenbach, B33 - Fahrbahn gesperrt
Gengenbach (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalls am heutigen Mittwochmorgen auf der Bundesstraße Höhe Fußbach ist die Fahrbahn aktuell in beide Richtungen voll gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich eine Kollision zwischen einem Transit und einem Smart. Der genaue Unfallhergang wird aktuell ermittelt. Helfer des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sind ebenfalls vor Ort.
/ya
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell