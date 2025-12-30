Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B7

Altenburg (ots)

Altenburger Land. Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, dem 29. Dezember 2025, gegen 14:15 Uhr auf der Bundesstraße 7, ca. 200 Meter nach dem Abzweig Altenburg/Münsa in Richtung Schmölln. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem BMW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Der 66-jährige Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 19-jähriger Beifahrer sowie der 45-jährige Fahrer des Kleintransporters wurden schwer verletzt. Der Transporterfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zwickau gebracht, während der 19-Jährige im Kreiskrankenhaus Altenburg behandelt wurde. Die Unfallstelle musste für die Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen mehrere Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (DL)

