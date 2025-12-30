PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B7

Altenburg (ots)

Altenburger Land. Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, dem 29. Dezember 2025, gegen 14:15 Uhr auf der Bundesstraße 7, ca. 200 Meter nach dem Abzweig Altenburg/Münsa in Richtung Schmölln. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem BMW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Der 66-jährige Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 19-jähriger Beifahrer sowie der 45-jährige Fahrer des Kleintransporters wurden schwer verletzt. Der Transporterfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zwickau gebracht, während der 19-Jährige im Kreiskrankenhaus Altenburg behandelt wurde. Die Unfallstelle musste für die Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen mehrere Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 30.12.2025 – 08:12

    LPI-G: Alle vier Rädern von Auto gestohlen

    Altenburg (ots) - Windischleuba. Im Zeitraum zwischen dem 23. Dezember 2025, 19:00 Uhr, und dem 29. Dezember 2025, 07:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände eines Autohauses im Fünfminutenweg. Die Täter schnitten einen Zaun auf und entwendeten von einem abgestellten Pkw sämtliche vier Kompletträder. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zusätzlich wurde der Zaun beschädigt, was mit ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 07:59

    LPI-G: Verkehrsunfallflucht vom Krankenhausparkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 19.12.2025 stellte der Geschädigte seinen schwarzen PKW Audi A6 Avant gegen 09:40 Uhr auf dem Parkplatz P1 des Klinikums Altenburg ab. Als er gegen 18:37 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er unfallbedingte Schäden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte nach dem offensichtlichen Zusammenstoß ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 09:22

    LPI-G: Betrunkenen Fahrradfahrer gestellt

    Gera (ots) - Am Samstagabend (28.12.2025) befuhr ein 27 Jähriger mit seinem Fahrrad die Altenburger Straße in Gera. Im Kreuzungsbereich zur Bauvereinstraße wurde der Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Alkoholtest wurde deutlich, dass der Herr erheblich alkoholisiert ist. Der Vorwert von 2,06 Promille hatte zur Folge, dass der Mann mit zur Blutentnahme musste. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
