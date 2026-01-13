PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, B462 - Räumfahrzeug verunfallt - Nachtragsmeldung

Forbach (ots)

Der verunfallte Schneepflug soll am Dienstag, im Laufe des Tages, geborgen werden. Nach polizeilichen Erkenntnissen war der 53-Jährige private Unternehmer im Auftrag der Gemeinde Forbach mit Räumen der B462 beschäftigt, als sein Fahrzeug durch den starken Schneefall von der Straße abkam und einen Abhang hinunterrutschte. Der genaue Schaden am Fahrzeug und eventuell am Gebäude lässt sich erst nach der Bergung bestimmen. Die Verkehrspolizei Baden-Baden hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

/vo

POL-OG: Forbach, B462 - Räumfahrzeug verunfallt

Forbach, B462 Nach heftigen Schneefällen am frühen Samstagmorgen kam es gegen 6 Uhr auf der B462 zu einem Verkehrsunfall mit einem Schneepflug. Im Bereich Kirschbaumwasen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Gefährt. Dieses kam in der Folge von der Fahrbahn ab, rutschte einen Abhang hinunter, überschlug sich und blieb schließlich an einer Hauswand liegen. Der 53-jährige Fahrer wurde leicht und seine 56-jährige Beifahrerin schwer verletzt in eine Klinik verbracht. Der Schaden an dem Räumfahrzeug wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Gebäudeschadens lässt sich bislang nicht beziffern.

Aufgrund der anhaltenden schlechten Wetterlage konnte das Fahrzeug bislang nicht geborgen werden. Beamte des Polizeireviers Gaggenau und der Verkehrspolizei Baden-Baden haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

/CAS

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

