PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Falscher Führerschein bei Drogenfahrt

Iffezheim (ots)

Eine grenznahe Kontrolle an den Staustufen in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde einem 24-jährigem Opelfahrer zum Verhängnis. Bei der Überprüfung fielen neben einem verdächtig aussehenden, ausländischen Führerschein auch einige Ausfallerscheinungen des Autofahrers den Polizeibeamten auf. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen bestätigte sich der Verdacht der Fälschung des Führerscheins und auch ein Drogentest verlief positiv auf Betäubungsmittel. Der Autoschlüssel des Mittzwanzigjährigen wurde beschlagnahmt und gegen ihn wird nun wegen verschiedener Verstöße ermittelt.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 10:05

    POL-OG: Bühl, A5 - Vollsperrung nach Unfall / Nachtragsmeldung

    Bühl (ots) - Nachdem die Unfallstelle zwischenzeitlich teilweise geräumt wurde, konnte die Vollsperrung der Südfahrbahn aufgehoben werden. Die Sperrung des linken Fahrstreifens wird allerdings aufgrund von Reinigungsarbeiten noch einige Stunden andauern. /ya Ursprungsmeldung vom 13.01.2026, 8.23 Uhr Bühl, A5 - Vollsperrung nach Unfall Nach einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Südfahrbahn der A5, kurz nach der ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:21

    POL-OG: Bühl, A5 - Vollsperrung nach Unfall

    Bühl (ots) - Nach einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Südfahrbahn der A5, kurz nach der Anschlussstelle Bühl, kam es zur Vollsperrungen der A5 zwischen Bühl und Achern. Gegen 6:15 Uhr kam es offenbar durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel zum Unfall zwischen zwei Pkw, die in der Folge unter anderem auf der linken Spur zum Stehen kamen. Einhergehend mit einer starken Rauchentwicklung, fing eines der beteiligten ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 15:52

    POL-OG: Rastatt - Räuber auf frischer Tat festgenommen

    Rastatt (ots) - Ein 33-Jähriger betrat am Freitagmittag gegen 13 Uhr den Kassenbereich einer Lebensmittel-Filiale in der Schlossgalerie. Nachdem er den Zahlungsvorgang einer Kundin abgewartet hatte, soll er zum Zeitpunkt der geöffneten Kasse der Kassiererin eine Schreckschusswaffe vorgehalten haben. Unter der Bedrohung mit der Waffe soll er Bargeld in einem kleineren vierstelligen Bereich und diverse Pfandbons aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren