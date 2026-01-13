POL-OG: Iffezheim - Falscher Führerschein bei Drogenfahrt

Bühl (ots) - Nach einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Südfahrbahn der A5, kurz nach der Anschlussstelle Bühl, kam es zur Vollsperrungen der A5 zwischen Bühl und Achern. Gegen 6:15 Uhr kam es offenbar durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel zum Unfall zwischen zwei Pkw, die in der Folge unter anderem auf der linken Spur zum Stehen kamen. Einhergehend mit einer starken Rauchentwicklung, fing eines der beteiligten ...

mehr