POL-OG: Iffezheim - Falscher Führerschein bei Drogenfahrt
Iffezheim (ots)
Eine grenznahe Kontrolle an den Staustufen in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde einem 24-jährigem Opelfahrer zum Verhängnis. Bei der Überprüfung fielen neben einem verdächtig aussehenden, ausländischen Führerschein auch einige Ausfallerscheinungen des Autofahrers den Polizeibeamten auf. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen bestätigte sich der Verdacht der Fälschung des Führerscheins und auch ein Drogentest verlief positiv auf Betäubungsmittel. Der Autoschlüssel des Mittzwanzigjährigen wurde beschlagnahmt und gegen ihn wird nun wegen verschiedener Verstöße ermittelt.
