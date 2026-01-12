PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Räuber auf frischer Tat festgenommen

Rastatt (ots)

Ein 33-Jähriger betrat am Freitagmittag gegen 13 Uhr den Kassenbereich einer Lebensmittel-Filiale in der Schlossgalerie. Nachdem er den Zahlungsvorgang einer Kundin abgewartet hatte, soll er zum Zeitpunkt der geöffneten Kasse der Kassiererin eine Schreckschusswaffe vorgehalten haben. Unter der Bedrohung mit der Waffe soll er Bargeld in einem kleineren vierstelligen Bereich und diverse Pfandbons aus der Kasse entwendet haben. Direkt im Anschluss betrat der Tatverdächtige einen Drogeriemarkt im gleichen Geschäftsgebäude und versuchte die gleiche Tathandlung zu wiederholen. Er soll die anwesende Mitarbeiterin mit der Schreckschusswaffe ebenfalls bedroht und das Öffnen der Kasse gefordert haben. Aufgrund eines fehlenden Zahlungsvorganges war dies jedoch nicht möglich. Nachdem der Mann ohne weiteres Diebesgut aus dem Drogeriemarkt flüchtete, konnte er zeitnah durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt im Bereich eines Brauereigeländes vorläufig festgenommen werden. Im Nahbereich wurde im Anschluss die vermutliche Tatwaffe, eine Tasche mit dem Raubgut sowie geringe Mengen Rauschgift aufgefunden und sichergestellt. Der deutsche Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Samstag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wegen schweren Raubes wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 12.01.2026 – 14:56

    POL-OG: Rastatt/Karlsruhe - Nach Pkw-Diebstahl vorläufig festgenommen

    Rastatt/Karlsruhe (ots) - Vier Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren sollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Gaststätte in der Murgstraße einem Gast seinen Fahrzeugschlüssel aus der Jackentasche entwendet haben. Im Anschluss sollen die vier auf einem nahegelegenem Parkplatz den Pkw des Bestohlenen gefunden, mit dem Schlüssel geöffnet und Richtung ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:03

    POL-OG: Kippenheim - Gefährliche Körperverletzung

    Kippenheim (ots) - Nachdem am Sonntagnachmittag ein 64-jähriger Fahrzeuglenker seinen Pkw in der Schmieheimer Straße am Fahrbahnrand parken wollte, wurde dieser tätlich angegriffen. Beim Einparkvorgang stand ein 40-Jähriger Mann am Straßenrand und wurde vom Fahrzeuglenker durch das offene Fahrerfenster auf das EInparkmanöver angesprochen. Unvermittelt soll der Fußgänger daraufhin mit einem Pfefferspray in das ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:00

    POL-OG: Kehl/ Auenheim - Randalierer vorläufig festgenommen

    Kehl (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es auf einer Fastnachtsveranstaltung in der Turnhalle in Auenheim zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Nachdem sich ein 22-Jähriger aggressiv gegenüber dem eingesetzten Sicherheitspersonal verhalten haben soll, wurde die Polizei verständigt. Als die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Kehl den ...

    mehr
