Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Räuber auf frischer Tat festgenommen

Rastatt (ots)

Ein 33-Jähriger betrat am Freitagmittag gegen 13 Uhr den Kassenbereich einer Lebensmittel-Filiale in der Schlossgalerie. Nachdem er den Zahlungsvorgang einer Kundin abgewartet hatte, soll er zum Zeitpunkt der geöffneten Kasse der Kassiererin eine Schreckschusswaffe vorgehalten haben. Unter der Bedrohung mit der Waffe soll er Bargeld in einem kleineren vierstelligen Bereich und diverse Pfandbons aus der Kasse entwendet haben. Direkt im Anschluss betrat der Tatverdächtige einen Drogeriemarkt im gleichen Geschäftsgebäude und versuchte die gleiche Tathandlung zu wiederholen. Er soll die anwesende Mitarbeiterin mit der Schreckschusswaffe ebenfalls bedroht und das Öffnen der Kasse gefordert haben. Aufgrund eines fehlenden Zahlungsvorganges war dies jedoch nicht möglich. Nachdem der Mann ohne weiteres Diebesgut aus dem Drogeriemarkt flüchtete, konnte er zeitnah durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt im Bereich eines Brauereigeländes vorläufig festgenommen werden. Im Nahbereich wurde im Anschluss die vermutliche Tatwaffe, eine Tasche mit dem Raubgut sowie geringe Mengen Rauschgift aufgefunden und sichergestellt. Der deutsche Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Samstag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wegen schweren Raubes wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. /vo

