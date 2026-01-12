PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/ Auenheim - Randalierer vorläufig festgenommen

Kehl (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es auf einer Fastnachtsveranstaltung in der Turnhalle in Auenheim zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Nachdem sich ein 22-Jähriger aggressiv gegenüber dem eingesetzten Sicherheitspersonal verhalten haben soll, wurde die Polizei verständigt. Als die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Kehl den Störenfried kontrollierten, zeigte sich dieser zunehmend aggressiv und schrie lauthals herum. Nach einem Griff an die Schutzweste und das Bespucken eines Beamten wurde der 22-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt. Auf der Fahrt zum Polizeirevier wurden die Beamten fortlaufend beleidigt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille. Den Unruhestifter erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

