PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Führerschein nach Panne beschlagnahmt

Gernsbach (ots)

Eine 51-jährige Opel-Fahrerin teilte der Polizei am Samstagabend telefonisch mit, dass sie am Tunnelausgang in Gernsbach in Fahrtrichtung Weisenbach mit ihrem Fahrzeug liegen geblieben sei. Vor Ort wurde das Fahrzeug bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau abgesichert. Im Rahmen der routinemäßigen Systemüberprüfung wurde bekannt, dass die Fahrerlaubnis der Opel-Fahrerin durch die zuständige Führerscheinbehörde zur sofort vollziehbaren Entziehung ausgeschrieben war. Der Führerschein der 51-Jährigen wurde daraufhin beschlagnahmt.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 12:11

    POL-OG: Baden-Baden - Schwerer Verkehrsunfall

    Baden-Baden (ots) - Aufgrund starken Schneefalls kamen am Samstagmittag mehrere Fahrzeuge auf der Rotenbachtalstraße bergwärts in Richtung Zähringerstraße zum Stehen und konnten witterungsbedingt nicht mehr weiterfahren. Eine 44-jährige BMW-Fahrerin versuchte an der stehenden Kolone vorbeizufahren, als ihr ein 60-jähriger VW-Fahrer entgegen kam. Nachdem beide Fahrzeuglenker nicht mehr bremsen konnten, versuchte der ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:40

    POL-OG: Wolfach - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

    Wolfach (ots) - Eine randalierende Person in einer Asylunterkunft wurde der Polizei am Sonntagmorgen gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen vor Ort befand sich der 30-jährige Bewohner im Außenbereich der Unterkunft. Nachdem er aufgefordert wurde in sein Zimmer zu gehen randalierte er erneut und wurde daraufhin zum Polizeirevier nach Haslach gebracht. Im Klinikum Wolfach sollte gegen Mittag die ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:04

    POL-OG: Offenburg - Nach Streit Schreckschusswaffe abgefeuert

    Offenburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf einem Parkplatz in der Heinrich-Herz-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Gegen 2:20 Uhr wurde eine Dreiergruppe und ein weiterer Beteiligter aufgrund eines Streites aus einer naheliegenden Diskothek verwiesen. Die Personengruppe entfernte sich daraufhin in Richtung des Parkplatzes einer Fast-Food-Kette. Die bislang unbekannte Person ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren