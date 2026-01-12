Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Führerschein nach Panne beschlagnahmt

Gernsbach (ots)

Eine 51-jährige Opel-Fahrerin teilte der Polizei am Samstagabend telefonisch mit, dass sie am Tunnelausgang in Gernsbach in Fahrtrichtung Weisenbach mit ihrem Fahrzeug liegen geblieben sei. Vor Ort wurde das Fahrzeug bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau abgesichert. Im Rahmen der routinemäßigen Systemüberprüfung wurde bekannt, dass die Fahrerlaubnis der Opel-Fahrerin durch die zuständige Führerscheinbehörde zur sofort vollziehbaren Entziehung ausgeschrieben war. Der Führerschein der 51-Jährigen wurde daraufhin beschlagnahmt.

/vo

