Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schwerer Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Aufgrund starken Schneefalls kamen am Samstagmittag mehrere Fahrzeuge auf der Rotenbachtalstraße bergwärts in Richtung Zähringerstraße zum Stehen und konnten witterungsbedingt nicht mehr weiterfahren. Eine 44-jährige BMW-Fahrerin versuchte an der stehenden Kolone vorbeizufahren, als ihr ein 60-jähriger VW-Fahrer entgegen kam. Nachdem beide Fahrzeuglenker nicht mehr bremsen konnten, versuchte der VW-Fahrer auszuweichen und fuhr auf einen in der Kolonne stehenden Pkw SMART. Bei der Kollision wurde die 53-jährige SMART-Lenkerin, die zum Zeitpunkt des Zusammenpralls hinter ihrem Fahrzeug stand getroffen, an den Fahrbahnrand abgewiesen und verletzte sich bei dem anschließenden Sturz schwer. Ein hinter dem VW-Fahrer talwärts fahrender 36-jähriger Fahrzeuglenker wich der entgegenkommenden BMW-Fahrerin ebenfalls aus und rutschte von der Fahrbahn in den Straßengraben. Die 53-jährige SMART-Fahrerin wurde schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.500 Euro. Die Rotenbachtalstraße war zeitweise aufgrund der querstehenden Fahrzeuge komplett gesperrt.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell