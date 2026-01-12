Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Streit Schreckschusswaffe abgefeuert

Offenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf einem Parkplatz in der Heinrich-Herz-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Gegen 2:20 Uhr wurde eine Dreiergruppe und ein weiterer Beteiligter aufgrund eines Streites aus einer naheliegenden Diskothek verwiesen. Die Personengruppe entfernte sich daraufhin in Richtung des Parkplatzes einer Fast-Food-Kette. Die bislang unbekannte Person sei daraufhin zu einem Fahrzeug gegangen und soll aus diesem eine Schreckschusswaffe, sowie einen Schlagstock geholt haben. Zeugen zufolge soll er daraufhin die drei 18-Jährigen bedroht und mehrfach in die Luft geschossen haben, bevor er in unbekannte Richtung floh. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden. /ti

