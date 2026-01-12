PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Streit Schreckschusswaffe abgefeuert

Offenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf einem Parkplatz in der Heinrich-Herz-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Gegen 2:20 Uhr wurde eine Dreiergruppe und ein weiterer Beteiligter aufgrund eines Streites aus einer naheliegenden Diskothek verwiesen. Die Personengruppe entfernte sich daraufhin in Richtung des Parkplatzes einer Fast-Food-Kette. Die bislang unbekannte Person sei daraufhin zu einem Fahrzeug gegangen und soll aus diesem eine Schreckschusswaffe, sowie einen Schlagstock geholt haben. Zeugen zufolge soll er daraufhin die drei 18-Jährigen bedroht und mehrfach in die Luft geschossen haben, bevor er in unbekannte Richtung floh. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 20:17

    POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz, Zeugen gesucht

    Rastatt (ots) - Am Freitagnachmittag kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Badener Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei soll gegen 13 Uhr ein weißer Renault einen geparkten roten Renault touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Eine bislang unbekannte Zeugin hat ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 10:42

    POL-OG: Forbach, B462 - Räumfahrzeug verunfallt

    Forbach, B462 (ots) - Nach heftigen Schneefällen am frühen Samstagmorgen kam es gegen 6 Uhr auf der B462 zu einem Verkehrsunfall mit einem Schneepflug. Im Bereich Kirschbaumwasen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Gefährt. Dieses kam in der Folge von der Fahrbahn ab, rutschte einen Abhang hinunter, überschlug sich und blieb schließlich an einer Hauswand liegen. Der 53-jährige Fahrer wurde leicht und ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:19

    POL-OG: Offenburg - Diebstahlserie an Pkw / Zeugen gesucht

    Offenburg (ots) - Seit dem 18.12.2025 kam es in der Offenburger Nord- und Südoststadt vermehrt zu Diebstählen an Pkw der gehobenen Klasse. Bevorzugt wurden hier Außenspiegelgläser, Scheinwerfer und Sensoren von Pkw der Marke Audi und BMW entwendet. Die Tatzeiten lagen überwiegend in den Nachtstunden, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Die betroffenen Fahrzeuge waren alle auf öffentlichen Parkplätzen geparkt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren