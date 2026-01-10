Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, B462 - Räumfahrzeug verunfallt

Forbach, B462 (ots)

Nach heftigen Schneefällen am frühen Samstagmorgen kam es gegen 6 Uhr auf der B462 zu einem Verkehrsunfall mit einem Schneepflug. Im Bereich Kirschbaumwasen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Gefährt. Dieses kam in der Folge von der Fahrbahn ab, rutschte einen Abhang hinunter, überschlug sich und blieb schließlich an einer Hauswand liegen. Der 53-jährige Fahrer wurde leicht und seine 56-jährige Beifahrerin schwer verletzt in eine Klinik verbracht. Der Schaden an dem Räumfahrzeug wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Gebäudeschadens lässt sich bislang nicht beziffern. Aufgrund der anhaltenden schlechten Wetterlage konnte das Fahrzeug bislang nicht geborgen werden. Beamte des Polizeireviers Gaggenau und der Verkehrspolizei Baden-Baden haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

/CAS

