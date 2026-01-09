Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, K5326 - Reifen gelöst, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Durch einen Zeugen wurden am Donnerstag Beamte des Polizeirevier Offenburg auf einen Renault-Fahrer aufmerksam gemacht, welcher mit platten Vorderreifen fahrend auffiel. Gegen 15:30 Uhr nahm eine Streife auf Höhe der Moltkestraße die Verfolgung auf. Der PKW ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und fuhr über die Ortenbergerstraße und zwei folgende Kreisverkehre auf die K5326 zwischen Ortenberg und Elgersweier. Im kommenden Kreisverkehr in Richtung Zunsweier verlor der Autofahrer seinen linken Vorderreifen, welcher sich in Richtung Gegenverkehr verselbstständigte. Bei der folgenden Kontrolle ergab sich bei dem 66-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille. Zeugen, welche durch den Autofahrer oder den losgelösten Reifen gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier in Offenburg zu melden. /ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell