Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Rammersweier - Pferd eingefangen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Offenburg, Rammersweier (ots)

Mit einem ungewöhnlichen Fall startete eine Streife des Polizeireviers Offenburg in das neue Jahr. Ein Zeuge meldete ein Pferd, welches sich außerhalb seiner Koppel in Rammersweier befand. Die Streife fuhr vor Ort in die Nähe des ehemaligen Truppenübungsplatzes und fing das entlaufene Pferd ein. Es wurde von den Polizeibeamten wieder zurück zu seiner Herde gebracht, von wo aus es durch eine kaputte Stelle des Elektrozaunes entflohen war. Die Einsatzkräfte reparierten die abgerissene Verankerung am Zaun sporadisch und informierten die Besitzer der Pferdekoppel, welcher im Nachgang den Zaun wieder ordnungsgemäß herrichtete, sodass die Pferde bei ihrem Auslauf nur noch auf der dafür vorgesehenen Fläche bleiben. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  09.01.2026 – 11:45

    POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Fahrzeugbrand, Hinweise erbeten

    Rheinau, Rheinbischofsheim (ots) - Ein Fahrzeugbrand hat am Freitagmorgen in der Hauptstraße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten gegen 3 Uhr zwei brennende Autos, die neben einem Wohnhaus abgestellt waren. Die beiden Fahrzeuge standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Das Feuer griff zeitweise auf das Dach des derzeit leerstehende Wohnhaus über. Ein ...

    mehr
  09.01.2026 – 10:38

    POL-OG: Baden-Baden - Autofahrer zu Fuß von Unfallstelle geflüchtet

    Baden-Baden (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es bei der Leopoldstraße zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein Toyota befuhr gegen 22:15 Uhr die Zähringerstraße in Richtung Leopoldstraße. Bei einer Linkskurve kam das Auto dann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Zaun eines Rückhaltebeckens einer Therme. Der PKW blieb daraufhin ...

    mehr
  08.01.2026 – 11:41

    POL-OG: Lahr - Verfolgungsfahrt, Zeugen gesucht

    Lahr (ots) - Ein VW-Fahrer hat sich am Mittwoch einer Verkehrskontrolle in der Flugplatzstraße entzogen. Der Fahrzeugführer flüchtete mit rücksichtsloser Fahrweise und überhöhter Geschwindigkeit. Er überholte andere Verkehrsteilnehmer in der Raiffeisenstraße und gefährdete aufgrund seiner Fahrweise ein Kind in Langenwinkel. Beim Einbiegen von der Straße "Im Weilersfeld" in die Pflugstraße touchierte der Fahrer ...

    mehr
