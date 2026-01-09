Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Rammersweier - Pferd eingefangen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Offenburg, Rammersweier (ots)

Mit einem ungewöhnlichen Fall startete eine Streife des Polizeireviers Offenburg in das neue Jahr. Ein Zeuge meldete ein Pferd, welches sich außerhalb seiner Koppel in Rammersweier befand. Die Streife fuhr vor Ort in die Nähe des ehemaligen Truppenübungsplatzes und fing das entlaufene Pferd ein. Es wurde von den Polizeibeamten wieder zurück zu seiner Herde gebracht, von wo aus es durch eine kaputte Stelle des Elektrozaunes entflohen war. Die Einsatzkräfte reparierten die abgerissene Verankerung am Zaun sporadisch und informierten die Besitzer der Pferdekoppel, welcher im Nachgang den Zaun wieder ordnungsgemäß herrichtete, sodass die Pferde bei ihrem Auslauf nur noch auf der dafür vorgesehenen Fläche bleiben. /ti

