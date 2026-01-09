Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Autofahrer zu Fuß von Unfallstelle geflüchtet

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es bei der Leopoldstraße zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein Toyota befuhr gegen 22:15 Uhr die Zähringerstraße in Richtung Leopoldstraße. Bei einer Linkskurve kam das Auto dann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Zaun eines Rückhaltebeckens einer Therme. Der PKW blieb daraufhin mit den Hinterrädern in der Luft hängen und war somit fahrunfähig. Anstatt den Unfall zu melden, entfernte der 42-jährige Autofahrer allerdings erstmal die Kennzeichen und verstaute diese auf dem Rücksitz, bevor er den Nachhauseweg zu Fuß antrat. Nach umfangreichen Ermittlung wurde der Beschuldigte gegen 3:15 Uhr an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Er wurde für eine Blutentnahme in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 11.000 Euro. /ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell