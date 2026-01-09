PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Autofahrer zu Fuß von Unfallstelle geflüchtet

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es bei der Leopoldstraße zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein Toyota befuhr gegen 22:15 Uhr die Zähringerstraße in Richtung Leopoldstraße. Bei einer Linkskurve kam das Auto dann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Zaun eines Rückhaltebeckens einer Therme. Der PKW blieb daraufhin mit den Hinterrädern in der Luft hängen und war somit fahrunfähig. Anstatt den Unfall zu melden, entfernte der 42-jährige Autofahrer allerdings erstmal die Kennzeichen und verstaute diese auf dem Rücksitz, bevor er den Nachhauseweg zu Fuß antrat. Nach umfangreichen Ermittlung wurde der Beschuldigte gegen 3:15 Uhr an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Er wurde für eine Blutentnahme in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 11.000 Euro. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 11:41

    POL-OG: Lahr - Verfolgungsfahrt, Zeugen gesucht

    Lahr (ots) - Ein VW-Fahrer hat sich am Mittwoch einer Verkehrskontrolle in der Flugplatzstraße entzogen. Der Fahrzeugführer flüchtete mit rücksichtsloser Fahrweise und überhöhter Geschwindigkeit. Er überholte andere Verkehrsteilnehmer in der Raiffeisenstraße und gefährdete aufgrund seiner Fahrweise ein Kind in Langenwinkel. Beim Einbiegen von der Straße "Im Weilersfeld" in die Pflugstraße touchierte der Fahrer ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 11:40

    POL-OG: Berghaupten - Auto überschlagen

    Berghaupten (ots) - Am Mittwochabend gegen 23 Uhr fuhr ein VW-Fahrer auf der Straße "Bottenbach" bergab. Der 28-Jährige geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und rutschte einen dortigen Hang hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Auto befreien. Bei dem Unfall zog sich der ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 09:24

    POL-OG: Lahr - Einbruch bei Automatenkiosk

    Lahr (ots) - Am Mittwochmorgen wurde bei einem Automatenkiosk in der Schwarzwaldstraße in das Lager eingebrochen. Gegen 8 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter mithilfe von Werkzeugen Zugang zum Lagerraum und öffneten in der Folge auch einen Automaten. Nach Stand der Ermittlungen beträgt der Diebstahlschaden insgesamt circa 2.700 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren