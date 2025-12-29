Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 29.12.2025

Goslar (ots)

Zu einem Einbruch in ein Geschäft kam es am in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Hohegeiß.

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen 19 Uhr und 7.40 Uhr gewaltsam in ein Einzelhandelsgeschäft in der Langen Straße ein und entwendeten Waren bislang unbekannter Art und Wert.

Die Polizei nimmt Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Durch aufmerksames und umsichtiges Verhalten zweier Passanten wurden am frühen Sonntagmorgen in Bad Harzburg zwei offenkundig hilflose Personen aufgrund der herrschenden Minustemperaturen vor gesundheitlichem Schaden bewahrt.

Gegen 6 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Pflegeheims in der Stübchentalstraße eine 80-jährige Bewohnerin abgängig, woraufhin die Polizei umgehend Suchmaßnahmen einleitete. Etwa eineinhalb Stunden später entdeckte ein Passant die nur leicht bekleidete Seniorin in einer Grundstückseinfahrt im Pfingstanger. Die Frau wurde unterkühlt und leicht verletzt durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus Goslar zugeführt.

Auf dem Betriebsgelände der KVG in der Bismarkstraße entdeckte ein Mitarbeiter gegen 8 Uhr einen stark unterkühlten 66-jährigen Mann, der augenscheinlich ohne festen Wohnsitz ist. Auch der 66-Jährige wurde durch den Rettungsdienst umgehend in das Klinikum Goslar verlegt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell