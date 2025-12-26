Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen 26.12.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 25.12.2025 um 18:20 Uhr befuhr der bisher unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, roter VW Golf, Zulassungsbezirk Goslar, die Danziger Straße. Dort schert der Unfallverursacher zwischen zwei geparkten Pkw am Fahrbahnrand ein und beschädigt beim Anfahren einen der dort geparkten Pkw. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernt sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Verursacher eingeleitet.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 25.12.2025 um 10:33 Uhr wurde ein Pkw in der Fritz-Züchner-Straße in Seesen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass das betroffene Fahrzeug bereits seit 6 Monaten außer Betrieb gesetzt wurde und seit 9 Monaten kein Versicherungsschutz mehr bestand. Der Pkw wurde entstempelt.

Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den 56-jährigen beschuldigten Fahrzeugführer eingeleitet.

i.A. Klingebiel, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell