Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Eigentümer eines Mountainbike gesucht

Goslar (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines weiß/roten Mountainbikes der Marke Cube "Acid", dass am 22. Oktober 2025 im Bereich des Bahnhofes sichergestellt wurde.

Das Rad kann unter Vorlage eines Eigentumsnachweises in der Wache in Goslar abgeholt werden.

Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

