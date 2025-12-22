PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Eigentümer eines Mountainbike gesucht

  • Bild-Infos
  • Download

Goslar (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines weiß/roten Mountainbikes der Marke Cube "Acid", dass am 22. Oktober 2025 im Bereich des Bahnhofes sichergestellt wurde.

Das Rad kann unter Vorlage eines Eigentumsnachweises in der Wache in Goslar abgeholt werden.

Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

