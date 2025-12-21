Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 21.12.2025

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Tatzeitraum vom 19.12.2025, 16:00 Uhr, bis zum 20.12.2025, 13:00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter mittels Sprühfarbe großflächig die Rückseite einer Scheune in der Worthstraße im Bad Harzburger Ortsteil Harlingerode.

Zeugen, welche Angaben zur Tat oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Sachbeschädigung

Am 20.12.2025, gegen 14:10 Uhr, bewarfen bislang unbekannte Täter, mutmaßlich mit einem Stein, eine Fensterscheibe der Turnhalle der Grundschule Bündheim, welche hierdurch zu Bruch ging.

Zeugen, welche zur genannten Zeit Beobachtungen im Bereich zwischen Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, Aral-Tankstelle und Turnhalle gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Trunkenheitsfahrt

Am frühen Morgen des 21.12.2025, gegen 3:00 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Bad Harzburg in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ein Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des 24-jährigen Fahrzeugführers. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille.

Daraufhin wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

i.A. Steinhäuser, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell