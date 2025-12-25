Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 24.12.2025

Goslar (ots)

Erhebliche Verkehrsverstöße an Heiligabend

Beamte des Polizeikommissariats Oberharz stellten am Abend des 24.12.2025 gegen 19:44 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Goslarschen Straße in Zellerfeld bei einem 35-jährigen Pkw-Fahrer aus einem Goslarer Ortsteil drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Fahrzeugführer räumte den Konsum von Cannabis ein, was durch einen Drogenschnelltest bestätigt wurde.

Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwarten nun eine empfindliche Geldbuße, mindestens zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein mindestens einmonatiges Fahrverbot.

Gegen 23:15 Uhr kontrollierten die Beamten auf dem Zellbach einen Pkw mit polnischer Zulassung. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt.

Das Fahrzeug war trotz winterlicher Straßenverhältnisse und Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt vollständig mit Sommerreifen ausgestattet. Zwei Reifen unterschritten deutlich die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe, ein weiterer Reifen war erheblich beschädigt.

Zudem wurde festgestellt, dass der 24-jährige Fahrzeugführer aus Seesen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Versuch, diesen Umstand durch das Vorzeigen eines Fotos eines totalgefälschten Führerscheins zu verschleiern, blieb erfolglos. Weiterhin bestand für den Pkw keine gültige Haftpflichtversicherung.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen vom Kontrollort umgesetzt.

Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

i. A. Düring, PK

