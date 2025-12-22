Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 22.12.2025

Goslar (ots)

Auf einem Grundstück im Stadtteil Sudmerberg geriet am frühen Montagmorgen ein Schuppen in Brand.

Gegen 2.45 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache im Doktorsbusch ein Gartenschuppen in Brand, der kurz darauf von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Ursache des Feuers eingeleitet. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Hinweise, die mit der Brandursache in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell