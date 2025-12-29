PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung an 4 Pkw

Goslar (ots)

Zeugenaufruf - Sachbeschädigung:

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Harzburg kam es zwischen dem 27.12.2025, 07:00 Uhr und dem 28.12.2025, 11:30 Uhr, zu 4 Sachbeschädigungen an Pkw:

In den Bereichen Schmiedestraße und Papenbergstraße in 38667 Bad Harzburg wurden jeweils 2 Pkw durch unbekannte Täter beschädigt. Festgestellte Beschädigungen: Außenspiegel, Front. -und Heckscheibenwischer, sowie Lackbeschädigungen Die Schäden an den Pkw werden auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 05322 / 55480 bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

i.A. Seppelt, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

