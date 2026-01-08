Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch bei Automatenkiosk

Lahr (ots)

Am Mittwochmorgen wurde bei einem Automatenkiosk in der Schwarzwaldstraße in das Lager eingebrochen. Gegen 8 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter mithilfe von Werkzeugen Zugang zum Lagerraum und öffneten in der Folge auch einen Automaten. Nach Stand der Ermittlungen beträgt der Diebstahlschaden insgesamt circa 2.700 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr zu melden.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell