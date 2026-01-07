Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Brand in Wohnung

Kehl (ots)

Zeugen meldeten in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 3 Uhr ein Feuer in der Schulstraße. Nach einem lauten Knall seien Flammen nahe dem Fenster des ersten Obergeschosses sichtbar gewesen. Nach Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr konnten drei Bewohner aus dem Dachgeschoss mittels Drehleiter gerettet werden, da das Treppenhaus stark verraucht war. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Alle anderen Bewohner des Hauses konnten nach Freigabe der Feuerwehr wieder zurück in ihre Wohnungen. Das Feuer ist, vermutlich aufgrund von fehlendem Sauerstoff, bereits vor Erscheinen der Einsatzkräfte wieder erloschen. Die Brandursache, sowie die Schadenshöhe sind Gegenstand der Ermittlungen. /ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell