Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Juweliergeschäft, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Am Mittwochfrüh gegen 3:35 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie eine dunkel gekleidete männliche Person die Schaufenstereibe eines Juweliergeschäfts in der Steinstraße mittels eines Schirmständers einschlug. Nach Ansprache flüchtete der Unbekannte in Richtung Lindenplatz. Trotz intensiver Fahndung konnte der Dieb nicht mehr angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Ring sowie mehrere "Dummies" im Wert von etwa 3.000 Euro entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg nehmen Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen.

/ph

