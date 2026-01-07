Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - In Gewahrsam genommen

Baden-Baden (ots)

Am frühen Dienstagmittag kam es am Bahnhof in Baden-Baden zu einer Ingewahrsamnahme einer 48-jährigen polizeibekannten Frau. Trotz bestehendem Hausverbot randalierte sie um kurz vor 12 Uhr vor einer dortigen Bibliothek und beschädigte Karten und Kartenständer. Aufgrund ihrer Aggressivität gegen die dortigen Mitarbeiter und den eingesetzten Beamten wurde die Störerin mit Handschließen geschlossen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Die Frau wurde aufgrund ihres psychischem Zustands in eine Fachklinik gebracht. /ti

