PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - In Gewahrsam genommen

Baden-Baden (ots)

Am frühen Dienstagmittag kam es am Bahnhof in Baden-Baden zu einer Ingewahrsamnahme einer 48-jährigen polizeibekannten Frau. Trotz bestehendem Hausverbot randalierte sie um kurz vor 12 Uhr vor einer dortigen Bibliothek und beschädigte Karten und Kartenständer. Aufgrund ihrer Aggressivität gegen die dortigen Mitarbeiter und den eingesetzten Beamten wurde die Störerin mit Handschließen geschlossen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Die Frau wurde aufgrund ihres psychischem Zustands in eine Fachklinik gebracht. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 09:30

    POL-OG: Offenburg - Nach Unfallflucht vermutlicher Fahrer ermittelt

    Offenburg (ots) - Nach einem Unfall am frühen Montagmorgen auf einem Parkplatz in der Marlener Straße ermitteln die Beamten des Polizeireviers Offenburg gegen einen 31 Jahre alten Mann. Der Fahrer eines Ford samt Anhänger soll nach ersten Erkenntnissen kurz vor 5 Uhr ein stehendes Taxi gestreift haben. Ohne den Vorfall zu melden und seinen Pflichten als ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 12:36

    POL-OG: Rastatt, L77 - Verkehrsunfall aufgrund von Winterglätte, Hinweise der Polizei

    Rastatt, L77 (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Samstagmorgen gegen 6 Uhr. Ein 58-jähriger Fiat-Fahrer fuhr den Allmendweg entlang und sei, dem Stand der Ermittlungen nach, vor der Einmündung zur L77 ins Rutschen gekommen. Ein 57-jähriger Toyota-Lenker war auf dem Weg von ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 12:01

    POL-OG: Kehl - Nach Ladendiebstahl Widerstand geleistet

    Kehl (ots) - Am Samstag kam es gegen 17:45 Uhr zu Widerstandshandlungen eines 42-Jährigen nachdem er ersten Ermittlungen zufolge in einem Supermarkt in der Königsberger Straße gestohlen hatte. Der Anfang Vierzigjährige wurde im Laufe einer Fahndung in der Allensteinerstraße mit dem Diebesgut in der Hand aufgefunden. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der Beschuldigte anfangs noch ruhig, bis er bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren