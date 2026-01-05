PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Ladendiebstahl Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Am Samstag kam es gegen 17:45 Uhr zu Widerstandshandlungen eines 42-Jährigen nachdem er ersten Ermittlungen zufolge in einem Supermarkt in der Königsberger Straße gestohlen hatte. Der Anfang Vierzigjährige wurde im Laufe einer Fahndung in der Allensteinerstraße mit dem Diebesgut in der Hand aufgefunden. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der Beschuldigte anfangs noch ruhig, bis er bei der Durchsuchung plötzlich verbal und körperlich gegen die Polizeibeamten vorging. Gegen den Amtsbekannten wird nun wegen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:30

    POL-OG: Lahr - Einbruch in Juweliergeschäft, Hinweise erbeten

    Lahr (ots) - Am Samstagmorgen gegen 1:45 Uhr wurde ein Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Kaiserstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher mehrere Schmuckstücke aus dem Verkaufsraum. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:54

    POL-OG: Offenburg - Gestohlener E-Scooter sichergestellt

    Offenburg (ots) - Eine Personenkontrolle am Sonntagabend hatte zur Folge, dass ein gestohlener E-Scooter wieder auftauchte und zu seinem rechtmäßigen Besitzer gebracht werden konnte. Gegen 17:15 Uhr wurde ein 50-Jähriger in der Lise-Meitner-Straße kontrolliert, welcher den ausgeschriebenen E-Scooter mit sich führte. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Diebstahl ermittelt. /ti Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 10:58

    POL-OG: Oppenau - Nach Unfall auf Dach gelandet

    Oppenau (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr befuhr eine 74-jährige Opel-Fahrerin die B28 von Oppenau in Richtung Lautenbach. Aufgrund der winterlichen Straßenglätte kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw blieb neben der Straße auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin und ihr 48-jähriger Beifahrer konnten sich leicht verletzt aus dem Auto befreien. Sie wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren