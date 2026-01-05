Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Ladendiebstahl Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Am Samstag kam es gegen 17:45 Uhr zu Widerstandshandlungen eines 42-Jährigen nachdem er ersten Ermittlungen zufolge in einem Supermarkt in der Königsberger Straße gestohlen hatte. Der Anfang Vierzigjährige wurde im Laufe einer Fahndung in der Allensteinerstraße mit dem Diebesgut in der Hand aufgefunden. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der Beschuldigte anfangs noch ruhig, bis er bei der Durchsuchung plötzlich verbal und körperlich gegen die Polizeibeamten vorging. Gegen den Amtsbekannten wird nun wegen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. /ti

