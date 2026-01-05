POL-OG: Offenburg - Gestohlener E-Scooter sichergestellt
Offenburg (ots)
Eine Personenkontrolle am Sonntagabend hatte zur Folge, dass ein gestohlener E-Scooter wieder auftauchte und zu seinem rechtmäßigen Besitzer gebracht werden konnte. Gegen 17:15 Uhr wurde ein 50-Jähriger in der Lise-Meitner-Straße kontrolliert, welcher den ausgeschriebenen E-Scooter mit sich führte. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Diebstahl ermittelt. /ti
