Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt/Sand - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Willstätt/Sand (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:10 Uhr, befuhr der 41-jährige Fahrer eines Pkw Dacia die B 28 in Fahrtrichtung Kehl. Er verließ die B 28 bei Sand und kam am Ende der langgezogenen Rechtskurve aufgrund von Eisglätte auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zu einer nahezu frontalen Kollision mit einem Pkw VW Tiguan, welcher auf der B 33 aus Griesheim kommend in Fahrtrichtung B 28 Kehl unterwegs war. Im Fahrzeug des Verursachers verletzten sich drei Insassen leicht, ein 15-jähriges Mädchen schwer. Auch im VW Tiguan klagten alle drei Insassen über leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war aufgrund der Anzahl an Verletzten mit starken Kräften vor Ort. Die verletzten Personen kamen allesamt ins Klinikum Offenburg zur Untersuchung. Ein bei dem Unfall entlaufener Hund wurde bei einem Folgeeinsatz durch die Einsatzkräfte des Polizeireviers Kehl wieder eingefangen. Der kleine Mischling erfreut sich derzeit an bester Betreuung auf der Polizeiwache.

/EJA

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

