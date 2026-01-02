PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Einbruch in Tankstelle

Bietigheim (ots)

Nach nur einer Stunde im neuen Jahr kam es bereits zu einem Einbruch in einer Tankstelle in der Badenstraße. Ein 42-jähriger Langfinger öffnete gewaltsam die Eingangstür und entwendete Tabak im Wert von über 2.000 Euro. Durch ein schnelles Eingreifen der Beamten des Polizeireviers Rastatt konnte der mutmaßliche Einbrecher unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

