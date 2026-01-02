Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Zwei Schwerverletzte

Hausach (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben nach dem Antreffen von zwei schwer verletzten Personen in der Silvesternacht in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hausach die Ermittlungen aufgenommen. Bei den Verletzten handelt es sich um zwei miteinander verwandte 31 und 55 Jahre alte Männer. Beide Männer wurden jeweils durch Messerstiche schwer verletzt, wobei der genaue Tathergang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist. Konkrete Anhaltspunkte für eine Beteiligung Dritter haben sich bislang jedoch nicht ergeben. Die Männer mussten in der Folge durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Kriminaltechniker haben vor Ort mehrere Spuren gesichert.

/ya /sto

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell