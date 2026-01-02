PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Zwei Schwerverletzte

Hausach (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben nach dem Antreffen von zwei schwer verletzten Personen in der Silvesternacht in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hausach die Ermittlungen aufgenommen. Bei den Verletzten handelt es sich um zwei miteinander verwandte 31 und 55 Jahre alte Männer. Beide Männer wurden jeweils durch Messerstiche schwer verletzt, wobei der genaue Tathergang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist. Konkrete Anhaltspunkte für eine Beteiligung Dritter haben sich bislang jedoch nicht ergeben. Die Männer mussten in der Folge durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Kriminaltechniker haben vor Ort mehrere Spuren gesichert.

/ya /sto

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 13:50

    POL-OG: Lahr - Auswechselüberdachung am Sportplatz in Brand

    Lahr (ots) - Fünf bis sechs Jugendliche sollen für einen Brandausbruch am Donnerstagabend am Fußballplatz Dinglingen im Bürgerpark verantwortlich sein. Ein Zeuge habe beobachtet, wie die Personengruppe kurz vor 19 Uhr eine bereits gezündete Feuerwerksbatterie erneut angezündet haben soll, welche unter einer umgekippten, am Spielfeldrand befindlichen Überdachung ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:23

    POL-OG: Baden-Baden - Zeugen gesucht

    Baden-Baden (ots) - Nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt am Donnerstagabend im Stadtpark Oos haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Eine Jugendliche gab an, im Verlauf des Abends von einem noch unbekannten Mann angesprochen worden zu sein, woraufhin die beiden durch die Parkanlage spazierten. Gegen 21.30 Uhr soll der Unbekannte im Bereich des Indianerspielplatzes versucht haben, ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:43

    POL-OG: Mittelbaden - Mehrere Einbrüche

    Mittelbaden (ots) - Die Auftragsbücher der Beamten des Polizeipräsidiums Offenburg waren in den letzten Tagen bezüglich Wohnungs- und Firmeneinbrüche gut gefüllt. Hierbei waren neben den Beamten der örtlichen Polizeireviere auch die Spezialisten der Kriminaltechnik gefordert. Am Neujahrstag wurden die Beamten des Polizeireviers Rastatt zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Iffezheim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren